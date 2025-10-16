La taiwanese TSMC fa il pieno di utili grazie ai chip per l’intelligenza artificiale

Il colosso cinese dei chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha annunciato un aumento dell’ utile del 39% nel terzo trimestre dell’anno, superando largamente le stime degli analisti e raggiungendo un nuovo record di profitti, grazie alla forte domanda di chip per l’intelligenza artificiale. Il titolo TSMC è volato alla Borsa di Taiwan e segna ampi guadagna anche nel circuito pre-market del mercato USA, secondo principale mercato di quotazione, contribuendo ad alimentare gli acquisti nel settore dei semiconduttori. I numeri del 3° trimestre. TSMC ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un fatturato in aumento del 30,3% di 989,92 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (TWD), contro i 977,46 miliardi previsti dagli analisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La taiwanese TSMC fa il pieno di utili grazie ai chip per l’intelligenza artificiale

