La super blogger sul palco di Luce! Giulia e il coraggio di raccontare | L’inclusione nasce dalle storie
Firenze, 16 ottobre 2025 – “Per me oggi inclusione significa smettere di parlare di loro e iniziare a parlare di noi”. È in quel noi che si trova la chiave del messaggio che porta in giro per i quattro angoli della terra, e che sabato la porterà sul palco di Palazzo Vecchio in occasione del Festival Luce! 2025, per la prima edizione del Premio Luce! per il Sociale –Comunicazione che illumina al fianco di Marco Lodovico, direttore comunicazione Anas. A lanciare quell’invito è Giulia Lamarca, psicologa, content creator e viaggiatrice, seguitissima sui social (oltre 1 milione di followers tra Instagram e TikTok). 🔗 Leggi su Lanazione.it
