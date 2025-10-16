La stretta di Nestlé fra scandali e scosse ai vertici Cosa prevede il piano da 16mila esuberi

Zurigo, 16 ottobre 2025 – Stretta storica per il colosso alimentare svizzero Nestlé, che annuncia un maxi-piano di ristrutturazione con il taglio di 16.000 posti di lavoro in due anni. A dare il segnale della svolta è Philipp Navratil, nuovo amministratore delegato in carica da settembre, deciso a imprimere una sterzata radicale dopo mesi turbolenti per il gruppo. “Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente”, ha dichiarato Navratil, spiegando che il piano include “decisioni difficili ma necessarie". Nello specifico, 12.000 esuberi riguarderanno il personale impiegatizio, mentre altri 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

