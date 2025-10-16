La strategia di Oracle per l’Agentic AI | È iniziata l’era dell’automazione intelligente
Agenti protagonisti dell’AI World di Las Vegas. Il fondatore Larry Ellison: “Saranno ovunque: dagli ospedali alle banche”. Opportunità e rischi di una tecnologia tutta da scoprire. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oracle rafforza la leadership nell'AI con strategia full-stack: Mizuho https://invst.ly/1crznh - X Vai su X
LA CINA HA UNA STRATEGIA, GLI USA UNA TATTICA (REATTIVA)… Mentre il Dragone addestra i suoi robot e disegna il futuro a colpi di algoritmi, il Gallo continua a cantare convinto che basti il rumore per dominare il giorno. Ma il mondo non ascolta più chi - facebook.com Vai su Facebook
Oracle, strategia a favore delle Pmi Crescono gli affari - A meno di 5 mesi dall apertura della nuova Business unit dedicata alle piccole e medie imprese, Oracle può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti finora: i clienti sono aumentati del 20% rispetto ... ilgiornale.it scrive