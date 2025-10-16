La strada distrutta di Centocelle esaspera i residenti | Qui è diventato pericoloso attraversare
Una strada che si sta sbriciolando, tra buche e avvallamenti che rendono pericoloso sia l’attraversamento pedonale che il passaggio delle automobili. Siamo in via dei Castani, all’altezza del civico 173, all’altezza dell’incrocio con via dei Faggi. Un tratto breve, le cui condizioni stanno però. 🔗 Leggi su Romatoday.it
