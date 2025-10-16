La Storia Ispiratrice di Bianca Balti | Un Messaggio di Inclusività e Accettazione

Donnemagazine.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Balti condivide la sua audace esperienza nel candidarsi per la sfilata di Victoria’s Secret, trasmettendo un potente messaggio di speranza e determinazione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

storia ispiratrice bianca baltiBianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Show: “Volevo sfilare per le donne malate, il cancro non è la fine” - La modella ha scritto all'azienda per essere inclusa nel cast del Victoria's Secret Show in nome dell'inclusione: "Rappresento milioni di donne col ... Lo riporta fanpage.it

storia ispiratrice bianca baltiBianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret a New York: «Volevo esserci per rappresentare le donne malate di cancro» - Nella sua newsletter, la super modella spiega che si era offerta di partecipare allo show per dimostrare «che una diagnosi non è la fine della bellezza o della sensualità». Secondo vanityfair.it

storia ispiratrice bianca baltiBianca Balti “scartata” dalla sfilata di Victoria’s Secret: la vergognosa risposta dopo il cancro - Bianca Balti racconta il rifiuto di Victoria's Secret dopo aver chiesto di tornare in passerella per rappresentare le donne malate di cancro. Secondo donnaglamour.it

