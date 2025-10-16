La storia di Lorenzo studioso e sportivo | A 20 anni mi divido tra la boxe e Ingegneria

Fermo, 16 ottobre 2025 – Lorenzo Tulli, 20 anni appena, la famiglia di Capodarco, la sua vita a Porto Sant’Elpidio da due anni professionista nel mondo del pugilato: il più giovane di sempre oggi anche studente di ingegneria gestionale. All’università non salta una lezione, in palestra va sei volte a settimana, finora ha avuto sei incontri e ne ha vinti quattro, sabato sarà nella palestra di Capodarco, per un evento organizzato dall’associazione fermana Nike, di cui Lorenzo fa parte. Forte come sempre l’impulso dato da Luciano Romanella, oggi presidente onorario della federazione pugilistica regionale: “Il pugilato è una realtà che è cresciuta – racconta Romanella –, abbiamo portato la boxe nei piccoli comuni, a Fermo abbiamo avuto quattro campionati italiani e 280 incontri in sette anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

