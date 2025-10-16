La storia del partigiano Franco Sergio presentato il libro Alioscia

E’ stato presentato, nella sala Trisolini di Palazzo Alvaro, il libro Alioscia, opera di Aldo Polisena che racconta la storia del partigiano calabrese Franco Sergio.All’iniziativa, moderata da Sandro Vitale, presidente di Venticinqueaprile Ampa, ha preso parte il sindaco metropolitano, Giuseppe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

