La storia dei quattro omicidi irrisolti nel Catanese | la pista della mafia e l' ombra del primo serial killer etneo

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagine sono sottili, fragili. Crepitano leggermente quando vengono sfogliate, come se potessero strapparsi da un momento all'altro. La scrittura è quella elegante e un po' barocca di fine Ottocento, con cui si immagina si possano scrivere soltanto delle poesie d'amore. Invece sono atti di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

storia quattro omicidi irrisoltiColpiva durante le uscite con gli scout, legava i cadaveri delle donne in chiesa. Storia del serial killer BTK: «Legare, torturare, uccidere» - I casi rimasero irrisolti finché, nel 2005, Rader non inviò alla polizia un floppy disk che rimandava ... Come scrive corriere.it

storia quattro omicidi irrisoltiQuattro ragazzine violentate e uccise nella yogurteria: il killer scoperto dopo 34 anni - Grazie alle nuove analisi genetiche gli investigatori sono riusciti a risolvere il terribile delitto avvenuto nel 1991 a Austin, in Texas (Stati Uniti) ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Storia Quattro Omicidi Irrisolti