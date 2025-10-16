La stagione di ' Totem' continua nel weekend tra danza scienza e musica elettronica

Prosegue con energia e visione la stagione 2025 del festival 'Totem', rassegna di teatro diffuso e arti performative promossa dal Teatro Nucleo. La programmazione entra nel vivo con un weekend al Teatro Julio Cortàzar di Pontelagoscuro ricco di appuntamenti che intrecciano linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

