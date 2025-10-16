Buone notizie a Pian di Massiano. Quaranta giorni dopo l’infortunio, Davide Riccardi riceve la buona notizia: ha riso, manca l’ultimo ok per tornare a giocare. Il difensore centrale si era accasciato durante la partita di Gubbio dopo uno scontro di gioco. Tanta paura in campo, poi i controlli per il trauma cranico, gli accertamenti, il lungo stop in attesa di poter avere il via libera per colpire di testa. Il giocatore ieri si è sottoposto a nuovi accertamenti, la società biancorossa ha fatto sapere Riccardi "ha ripreso a lavorare in gruppo a seguito delle indagini diagnostiche eseguite in data odierna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra. Per Riccardi è arrivato l’ok. Kanoute è disponibile