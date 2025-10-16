Manca sempre meno all’esordio di lunedì sera, e Modena Volley sta completando la sua marcia di avvicinamento al match contro Milano. La tappa di ieri è stata alla palestra Equilibrium, con il classico team building con la parete di arrampicata presso la sede dell’associazione modenese in via del Tirassegno. Un’occasione per un allenamento particolare e anche per fare due chiacchiere con Paul Buchegger, uno dei primi giocatori arrivati per la preparazione estiva: "Sembra passata un’era dall’ultima partita che abbiamo giocato insieme", le parole dell’opposto austriaco che poi si è soffermato a parlare di vari temi di attualità, dal dualismo con Ikhbayri fino alle sensazioni su questa nuova Valsa Group che sta per affrontare una stagione lunga, complicata e stimolante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La squadra è compatta. Possiamo puntare in alto"