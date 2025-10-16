La spunta Trump | Elkann investe negli Usa
Stellantis dirotterà Oltreoceano 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Per gli Stati Uniti significherà 5.000 posti di lavoro in più e aumento del 50% nella produzione di veicoli. Intanto l’Europa è sempre più marginale nei piani del gruppo.. Che la Cgil avversi il governo è lecito, non lo è abbandonare i lavoratori per ideologia.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
