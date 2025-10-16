La speranza di una pace in Medioriente passa dall’impegno di tutti

Appello all'unità di Tajani durante l'informativa in Parlamento

#Tg2000 - #Papa all’#udienza: essere segni di speranza e pace in mondo disperato #15ottobre #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Pope #PapaLeone #Chiesa #Vaticano @tg2000it - X Vai su X

L’unica vera speranza che questo accordo si trasformi in una nuova epoca di pace risiede nella volontà e nell’impegno non solo degli Stati Uniti, ma anche degli Stati Arabi. Senza di loro non ci sarebbe stata l’intesa di Sharm, senza un loro coinvolgimento fut - facebook.com Vai su Facebook

Perché la pace in Medio Oriente è nelle mani dei Paesi arabi - L’unica vera speranza che questo accordo si trasformi in una nuova epoca di pace risiede nella volontà e nell’impegno non solo degli Stati Uniti, ma anche degli Stati Arabi. Da tg24.sky.it

Pace in Medio Oriente, Trump è riuscito là dove tutti avevano fallito: ecco la sua rivoluzione del potere - C'è una resistenza ideologica, se non antropologica, ad ammettere che Donald Trump è riuscito là dove tutti avevano sinora fallito: far tornare gli ostaggi israeliani ... Da ilmessaggero.it

Pace in Medioriente, Proietti: "Ora guardiamo al futuro con speranza" - La presidente della Regione Stefania Proietti, a nome personale e della Giunta Regionale, saluta con speranza l’accordo firmato tra Israele e Hamas che si auspica segni la fine ... Riporta orvietonews.it