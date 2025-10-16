La sorpresa di Trump | Incontrerò Putin a Budapest e vedremo come finire la guerra

"Il presidente Putin e io ci incontreremo a Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e Ucraina". Donald Trump ha stupito il mondo. Dopo Gaza, ha deciso di portare la pace anche in Europa. L'annuncio è arrivato dopo una lunghissima telefonata con il presidente russo. "Zelensky e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con Putin e di molto altro", ha spiegato. "La conversazione telefonica è stata molto produttiva. Il presidente Putin si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sorpresa di Trump: "Incontrerò Putin a Budapest e vedremo come finire la guerra"

