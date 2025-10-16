La solitudine di Stefani in Veneto Affanno gaffe e l’ombra di Zaia
Avrebbe voluto, per lanciare la sua campagna elettorale, un centrodestra compatto, magari anche con i leader nazionali. Ma ieri sera a Padova, al Gran teatro Geox, non c’erano nemmeno Flavi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sei chiamate su 10 per solitudine e disagio psicologico. Crescono le chiamate per disturbi alimentari e autolesionismo - facebook.com Vai su Facebook
La “solitudine” di Stefani in Veneto. Affanno, gaffe e l'ombra di Zaia - A Padova l'evento di presentazione del candidato del centrodestra, ma c'è solo la Lega: presenti Salvini e il presidente uscente si candiderà in tutte le province. Scrive ilfoglio.it
Stefani: «In Veneto partirò dalle persone e dai loro bisogni» - «È all’interno di legami stabili, significativi e duraturi che ci si può prendere cura di t ... tempi.it scrive
Alberto Stefani lancia 'Servizio Veneto', il campus «per insegnare ai giovani lo spirito di servizio, la disciplina e l’amore per il territorio» - 'Servizio Veneto' è il nome del progetto lanciato da Alberto Stefani, candidato alle elezioni regionali in Veneto. Riporta msn.com