La solita minestrina | commedia allo spazio CTI

Firenzetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spazio CTI, situato in via Vasco de Gama, 49 a Firenze, prosegue la sua stagione "SOLO AMORE" con una nuova e toccante produzione. Si tratta de "La Solita Minestrina", una commedia in prova che si preannuncia capace di conquistare il cuore del pubblico.Lo spettacolo vedrà in scena tre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Solita Minestrina Commedia Spazio