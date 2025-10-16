Sono tutte buone notizie quelle che il responsabile sanitario della Fiorentina, Luca Pengue, ha riferito ai canali ufficiali del club a pochi giorni dal ritorno in campo della squadra dopo la sosta di campionato. L’unico giocatore che ancora resta in forse in vista della trasferta con il Milan è Kean, reduce dalla distorsione alla caviglia destra durante la sfida dell’Italia contro l’Estonia ("Gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato lesioni. Stiamo lavorando per farlo tornare a lavorare in campo quanto prima e valuteremo le condizioni di giorno in giorno" il punto sul numero 20), mentre tutti gli altri possono con sicurezza mettere nel mirino il Meazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La situazione degli infortunati. Dodo, Fazzini e Sohm ci sono. E fra poco ritornerà Kouame