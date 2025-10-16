Quando nel 1984 Angela Lansbury varcò la soglia di Cabot Cove nei panni di Jessica Fletcher, non stava solo inaugurando una serie televisiva destinata a diventare culto: stava dando vita a un mito. Per anni, il confine tra l'attrice e la scrittrice-detective si è fatto sempre più sottile, fino a scomparire del tutto. Ma dietro quella signora dal sorriso gentile e dalla mente acuta, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, c'era un'attrice dallo straordinario talento, capace di passare dai misteri televisivi ai fasti di Broadway, vincendo Tony Awards e Golden Globe per le sue interpretazioni memorabili in "Il ritratto di Dorian Gray", "Va' e uccidi" e una lunga scia di musical che hanno fatto la storia del teatro americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "Signora in giallo" che veniva da Broadway: il talento senza età di Angela Lansbury