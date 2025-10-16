La sicurezza parte da chi ci protegge | via alla raccolta firme per la dignità di carabinieri e forze dell’ordine
È iniziata lo scorso 28 settembre e si concluderà entro sei mesi, la campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che sta mobilitando l’attenzione non solo del comparto sicurezza e difesa, ma di tutti i cittadini italiani e che in pochissimo tempo ha superato le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cina, registrato primo standard internazionale nel settore del volo spaziale con equipaggio Il progetto di standard internazionale ISO/NP 14620-5 "Sistemi spaziali - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Veicoli spaziali con equipaggio", proposto dall'ente nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Black point, parte la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Colombo e via Padre Semeria - Uno degli incroci giudicati più pericolosi nel municipio VIII, quello tra via Cristoforo Colombo e via Padre Semeria- romatoday.it scrive
Al via la campagna per la sicurezza stradale 'Safety days' - Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale 'Safety days', promossa da Roadpol - Lo riporta ansa.it
Sicurezza stradale, al via la campagna video “Attraverso Roma” - Home » Tutto sul G7 » Approfondimenti e rubriche » Sicurezza stradale, al via la campagna video “Attraverso Roma” ... Lo riporta dire.it