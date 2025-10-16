Milano, 16 ottobre 2025 – " Se le istituzioni della città e del Paese non sono state capaci di acquisire lo spazio di via Watteau per il Leoncavallo, sarà il Leoncavallo che acquisirà lo spazio di via Watteau per la città e per il Paese". Lo scrivono gli attivisti dello storico centro sociale sgomberato lo scorso 21 agosto in un documento politico che lancia l'assemblea cittadina convocata per il 22 ottobre presso la sede Arci di Milano con al centro il futuro del Leoncavallo che, per gli attivisti, "non può che essere in via Watteau". Presidio per sgombero Leoncavallo in via Watteau, Milano 19 Marzo 2025 ANSAMATTEO CORNER “Nessuna seria alternativa” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida dei leoncavallini: “Da via Watteau non ce ne andiamo, pronti ad acquisire lo spazio”