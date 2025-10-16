La serie OPPO Find X9 è ufficiale in Cina ma tra pochi giorni ci sarà il lancio globale

OPPO ha presentato in Cina i nuovi flagship OPPO Find X9 e Find X9 Pro, attesi al debutto globale tra un paio di settimane. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

