La scuola piange Di Maria il mitico prof di francese
IL LUTTO. Giovedì pomeriggio 16 ottobre alle 14.30 i funerali a Colognola. Aveva insegnato l’amore per la letteratura ma anche i valori della vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
