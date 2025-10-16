La scuola non è un cantiere
La voce che sentirete in questa puntata è di Fabio Calarco, uno dei genitori che ha partecipato alla creazione del comitato “Sos Gentilino Tabacchi”. Il comitato è nato per denunciare le condizioni in cui si trova l’istituto comprensivo Gonzaga, che ha la sede ai Navigli. Da anni parte della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Siamo contenti di annunciare che sono ripartiti i lavori del cantiere della scuola Mazzacurati. Un grazie speciale a Adriano Sias @daria.boss.14 e @demos.roma - facebook.com Vai su Facebook
? “La scuola non è un cantiere”. I genitori delle scuole Gentilino e Tabacchi in protesta http://dlvr.it/TNbCFM #Scuola #Protesta #Milano #Genitori #MassaMarmocchi - X Vai su X
Scuola di Pantalla, al rush finale per il cantiere da 500 mila euro - Alla riqualificazione energetica, in stato di avanzata attuazione, si aggiungerà la realizzazione di un ascensore: tra gli interventi la coibentazione di tetto e pareti, il rifacimento di impianti ter ... Come scrive iltamtam.it
Scuola Viva in cantiere – Al via la sessione 2025 - Esiti finali - 15 del 17/03/2025, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili ha approvato l’Avviso della ... Come scrive regione.campania.it
Scuola Viva in cantiere – Al via la sessione 2025 - Nuovo termine presentazione istanze - 15 del 17/03/2025, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili ha approvato l’Avviso della ... Da regione.campania.it