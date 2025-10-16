La scuola non è un cantiere

La voce che sentirete in questa puntata è di Fabio Calarco, uno dei genitori che ha partecipato alla creazione del comitato “Sos Gentilino Tabacchi”. Il comitato è nato per denunciare le condizioni in cui si trova l’istituto comprensivo Gonzaga, che ha la sede ai Navigli. Da anni parte della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it