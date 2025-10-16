La scuola da 0 a 6 anni secondo Gualtieri | i professori universitari invitati sul palco le maestre precarie lasciate in trincea

Da una parte c’è la narrazione, dall’altra la realtà. E non coincidono, tanto da far apparire la prima come «il consueto film surreale tipico della sinistra». Succede a Roma, dove questo fine settimana si svolge “EduFestival”, la manifestazione dedicata all’educazione da 0 a 6 anni per «costruire insieme – si legge nel comunicato del Campidoglio – una riflessione sulle nuove sfide dell’educazione tra gli zero e sei anni, che raccolga visioni, pratiche e prospettive per rafforzare il sistema integrato della città». Ci saranno lectio magistralis, professori universitari, perfino il premio Nobel Giorgio Parisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La scuola da 0 a 6 anni secondo Gualtieri: i professori universitari invitati sul palco, le maestre precarie lasciate in trincea

