La Scandone Avellino annuncia la partnership con Taurasi Engineering S r l

La Scandone Avellino è lieta di annunciare una nuova e prestigiosa collaborazione con la Taurasi Engineering Srl, che entra a far parte della famiglia biancoverde come sponsor ufficiale del settore giovanile per la stagione 20252026.Fondata nel 2010 dai fratelli Taurasi, la Taurasi Engineering. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Giovedì alle 19 e 30 a Torchiati la presentazione della Montoro Taurus con i campioni della S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com Vai su Facebook

Scandone Avellino, nuova partnership con Olio Basso - La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con Olio Basso, azienda storica e fiore all’occhiello dell’imprenditoria irpina, punto di riferimento nel settore oleario italiano e internazi ... Scrive msn.com

Scandone Avellino e Scavolini: una partnership che unisce tradizione, innovazione e passione - La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nuova partnership con Scavolini Store Avellino, punto di riferimento per il design e l’arredamento d’interni del capoluogo irpino. Riporta msn.com

Scandone Avellino, partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino - La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoverde in qualità di uno dei main sponsor per la ... Riporta msn.com