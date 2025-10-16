La sartoria Tirelli-Trappetti protagonista della Valchiria a Roma

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (askanews) - Dino Trappetti, a capo della storica sartoria Tirelli-Trappetti, racconta con il costumista Edoardo Russo la preparazione per i costumi delle Valchirie per l'inaugurazione della stagione di Santa Cecilia, eccezionalmente in forma scenica, diretta dal direttore musicale Daniel Harding per la regia di Vincent Huguet. Russo spiega: "Spero che quando entreranno tutte queste Valchirie in cima sembri come se arrivi una tempesta, come se fossero nuvole di temporale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la sartoria tirelli trappetti protagonista della valchiria a roma

© Quotidiano.net - La sartoria Tirelli-Trappetti protagonista della "Valchiria" a Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

La sartoria Tirelli-Trappetti protagonista della “Valchiria” a Roma - Trappetti, racconta con il costumista Edoardo Russo la preparazione per i costumi delle Valchirie per l’inaugurazione d ... Si legge su askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Sartoria Tirelli Trappetti Protagonista