La Ruota della Fortuna nuova campionessa fenomenale | Gerry le regala due buste
Una puntata importante per La Ruota della Fortuna, quella di giovedì 16 ottobre. Gerry Scotti ha infatti potuto annunciare una nuova campionessa. Dopo tre puntate è stato battuto Marco da Ancona, che ha ottenuto quasi 100mila euro. Ecco chi ha preso il suo posto. Una gara affascinante. Nel corso della puntata ci sono stati svariati momenti extra gioco, per così dire. Gerry Scotti è rimasto folgorato dall’aspetto di uno dei nuovi concorrenti, Tommaso da Prato. Il suo viso, il suo sorriso ma soprattutto il suo baffo lo hanno fatto tornare indietro nel tempo. In lui ha rivisto un volto tipico degli attori degli anni ’70. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“La ruota della fortuna” di Gerry Scotti supera di nuovo “Affari tuoi”. In prima serata, Montalbano batte “This is me” di Silvia Toffanin nonostante gli ospiti d’eccezione: https://fanpa.ge/zO3NG - facebook.com Vai su Facebook
- "Siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolari...ha fatto il provino per qualche altro gioco, non l'hanno presa ed è venuta quà" • "Veramente si" - "Quale?" • "LA RUOTA DELLA FORTUNA" ? #affarituoi - X Vai su X
La Ruota della Fortuna, nuova campionessa fenomenale: Gerry le regala due buste - Una puntata importante per La Ruota della Fortuna, quella di giovedì 16 ottobre. Come scrive dilei.it
Chi è Marco D’Ascanio, il nuovo campione de “La Ruota della Fortuna” - Marco D’Ascanio è il nuovo volto trionfante del game show “La Ruota della Fortuna”, condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Si legge su spettegolando.it
Chi è Barbara Garofano, la nuova campionessa di “La ruota della fortuna” che ha vinto la Panda - Continuano le grandi emozioni del programma con Gerry Scotti e Samira Lui con la campionessa Barbara Garofano che ha vinto la Fiat Panda ... sorrisi.com scrive