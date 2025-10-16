La Ruota della Fortuna nuova campionessa fenomenale | Gerry le regala due buste

Una puntata importante per La Ruota della Fortuna, quella di giovedì 16 ottobre. Gerry Scotti ha infatti potuto annunciare una nuova campionessa. Dopo tre puntate è stato battuto Marco da Ancona, che ha ottenuto quasi 100mila euro. Ecco chi ha preso il suo posto. Una gara affascinante. Nel corso della puntata ci sono stati svariati momenti extra gioco, per così dire. Gerry Scotti è rimasto folgorato dall’aspetto di uno dei nuovi concorrenti, Tommaso da Prato. Il suo viso, il suo sorriso ma soprattutto il suo baffo lo hanno fatto tornare indietro nel tempo. In lui ha rivisto un volto tipico degli attori degli anni ’70. 🔗 Leggi su Dilei.it

