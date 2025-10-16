La Ruota della Fortuna | è arrivato il celebre scrittore Dan Brown

Grande sorpresa per il pubblico de La Ruota della Fortuna. Ieri sera su Canale 5, grande sorpresa per il pubblico de “ La Ruota della Fortuna ”. Nello studio del game show di Gerry Scotti, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, è arrivato il celebre scrittore Dan Brown. “ È per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi: il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci a La Ruota della Fortuna. È qui con noi Dan Brown ”, ha detto Gerry Scotti annunciando l’ingresso in studio dell’autore best seller con oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La Ruota della Fortuna: è arrivato il celebre scrittore Dan Brown

