La Ruota della Fortuna | è arrivato il celebre scrittore Dan Brown

361magazine.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande sorpresa per il pubblico de La Ruota della Fortuna. Ieri sera su Canale 5, grande sorpresa per il pubblico de “ La Ruota della Fortuna ”. Nello studio del game show di Gerry Scotti, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, è arrivato il celebre scrittore Dan Brown.  “ È per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi: il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci a La Ruota della Fortuna. È qui con noi Dan Brown ”, ha detto Gerry Scotti annunciando l’ingresso in studio dell’autore best seller con oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

