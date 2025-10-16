La rivoluzione radar per l' agricoltura vince il premio Ue di sviluppo regionale
Di fronte a una pressione sempre maggiore sull'agricoltura europea, dai cambiamenti climatici all'aumento dei costi e all'urgenza di ridurre l'impatto ambientale, è ai progetti innovativi sostenuti dell'Unione europea che si può guardare per trovare soluzioni sostenibili sul lungo periodo.Tra le. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? 160 ANNI insieme: informare, partecipare, crescere Il Sole 24 ORE celebra 160 anni di storia guardando anche al futuro. Il giornalista Luca Tremolada vi aspetta al panel “AI generativa ma non solo: la nuova rivoluzione industriale”, per esplorare come l’int - facebook.com Vai su Facebook
La rivoluzione radar per l'agricoltura vince il premio Ue di sviluppo regionale - Fertisat, che mette a disposizione degli agricoltori mappe basate su immagini satellitari, è stato premiato come migliore innovazione intelligente dei Regiostars 2025. Scrive europa.today.it