Passa da Milano la corsa di Moez Echargui, il 32enne tunisino che si allena da tre anni con lo staff dell’MPX Tennis Team, trasferitosi recentemente al Quanta Club di via Assietta da Malpensa. La corsa del talentuoso mancino di La Marsa, che fino all’anno scorso sembrava relegarlo ad un ruolo da comprimario, tanto da finire il 2024 intorno alla posizione numero 500, ha subìto un’improvvisa accelerata grazie ad un 2025 clamoroso, in cui ha vinto addirittura i primi tre titoli challenger della carriera sul cemento di Oporto, Hersonissos e Saint Tropez e sei tornei del circuito ITF. Una scalata che lo ha catapultato nella top-150, con un best ranking fissato al numero 142 qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La rivincita di Echargui. Ingegnere con la racchetta