Prima le indiscrezioni della stampa e poi la conferma. " Ho autorizzato la Cia a condurre operazioni clandestine in Venezuela ", ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Poche ore prima era stato il New York Times a rivelare il via libera dato dall'amministrazione repubblicana all'agenzia di Langley al fine di alzare di livello la campagna contro il leader venezuelano Nicolás Maduro. Due le ragioni alla base della decisione approvata dal presidente Usa e da lui stesso spiegate. Maduro, ha detto Trump, ha " svuotato le sue prigioni negli Stati Uniti " e " abbiamo molta droga proveniente dal Venezuela ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivelazione di Trump: "Ho approvato operazioni della Cia in Venezuela"