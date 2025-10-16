La rivelazione di Trump | Ho approvato operazioni della Cia in Venezuela
Prima le indiscrezioni della stampa e poi la conferma. " Ho autorizzato la Cia a condurre operazioni clandestine in Venezuela ", ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Poche ore prima era stato il New York Times a rivelare il via libera dato dall'amministrazione repubblicana all'agenzia di Langley al fine di alzare di livello la campagna contro il leader venezuelano Nicolás Maduro. Due le ragioni alla base della decisione approvata dal presidente Usa e da lui stesso spiegate. Maduro, ha detto Trump, ha " svuotato le sue prigioni negli Stati Uniti " e " abbiamo molta droga proveniente dal Venezuela ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TRUMP MINACCIA LE SOVVENZIONI: IL FUTURO DELL'AUTOMOTIVE È IN GIOCO La recente rivelazione di un documento della presidenza Trump ha scosso il settore automotive americano, con la possibilità di una cancellazione di oltre 1 miliardo di dollari - facebook.com Vai su Facebook
La rivelazione di Trump: "Ho approvato operazioni della Cia in Venezuela" - Secondo il Washington Post il tycoon non avrebbe preso una decisione finale su un possibile regime ch ... Secondo ilgiornale.it