La rivelazione di Giovanni Malagò | Sergio Mattarella dichiarerà aperti i Giochi di Milano Cortina 2026

Giornata speciale allo Stadio San Siro di Milano. Ha avuto luogo la presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’impianto dove andrà in scena la cerimonia d’apertura della rassegna a Cinque Cerchi in Italia, il presidente di Fondazione MilanoCortina, Giovanni Malagò, ha fatto un’importante rivelazione. “ Il Capo dello Stato sarà presente alla Cerimonia di Apertura e dichiarerà aperti i Giochi Olimpici. Sarà un momento istituzionale e protocollare “, le parole di Malagò (fonte: ANSA). Sergio Matteralla, quindi, sarà presente allo Stadio “Giuseppe Meazza” il prossimo 6 febbraio e darà il via ufficiale alle danze, in un evento che si spera possa essere una vetrina importante per il Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La rivelazione di Giovanni Malagò: “Sergio Mattarella dichiarerà aperti i Giochi di Milano Cortina 2026”

