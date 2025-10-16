La ricostruzione a Gaza | Italia pronta sui militari Case e scuole per ripartire

Roma, 16 ottobre 2025 – Francesco Boccia, capo dei senatori del Pd, è tranchant: “Una relazione burocratica, che non rivela nulla sul futuro”. Allude all’informativa sullo stato dell’arte del piano di pace per Gaza, pronunciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima a una Camera “semideserta e con la maggioranza assente”, come denunciato dall’opposizione, e poi al Senato. In effetti, di nuovo dice pochissimo anche perché pochissimo c’è da dire. Se da un lato “la speranza sollevata dall’iniziativa avviata da Trump è tanta”, dall’altro è forte la consapevolezza che il successo “è appeso a un filo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La ricostruzione a Gaza: “Italia pronta sui militari”. Case e scuole per ripartire

