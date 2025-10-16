La ricetta della felicità stasera su Rai 1 l' ultima puntata | la verità viene finalmente a galla

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1, si conclude La ricetta della felicità, la miniserie con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi diretta da Giacomo Campiotti. Nell'ultima puntata i nodi vengono al pettine e Marta scoprirà cosa lega Enrico a Marina di Romagna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la ricetta della felicit224 stasera su rai 1 l ultima puntata la verit224 viene finalmente a galla

© Comingsoon.it - La ricetta della felicità, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: la verità viene finalmente a galla

Scopri altri approfondimenti

ricetta felicit224 stasera raiFinale di stagione stasera in tv per “La ricetta della felicità”, tra batticuori e sparizioni - Gran finale stasera in tv per "La ricetta della felicità", la serie di Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: ecco come va a finire ... Da amica.it

Stasera su Rai 1 “La ricetta della felicità” con gli episodi 7 e 8: la trama - Stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 della fiction "La ricetta della felicità" con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: la trama. Lo riporta corrierenazionale.it

ricetta felicit224 stasera raiLa ricetta della felicità, anticipazioni stasera 16 ottobre. Il gran finale e un'ipotetica seconda stagione - Giunge al termine La ricetta della felicità, la fiction che nelle ultime settimane ha dominato la prima serata del giovedì di Rai1 registrando picchi di share del 18. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Ricetta Felicit224 Stasera Rai