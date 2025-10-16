La replica di Montalbano vince contro Silvia Toffanin e il suo This Is Me Tutti i dati

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il battage pubblicitario e i grandi ospiti non sono bastati a Silvia Toffanin e il suoThis Is Me”. Il programma di Canale 5 - in onda ieri 15 ottobre - ha intrattenuto solo 2.558.000 spettatori con il 18.7% di share. Zingaretti vince contro ToffaninUn dato decisamente a ribasso se si considera. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

replica montalbano vince controSilvia Toffanin, passo falso con This Is Me: vince la replica di Montalbano - Ieri sera è andata in onda la prima di tre puntate della seconda edizione dello show condotto da Silvia Toffanin, la quale ha accolto in studio ospiti di primo piano come Laura Pausini, Zlatan Ibrahim ... Si legge su msn.com

replica montalbano vince controAscolti tv del 15 ottobre, Silvia Toffanin debutta contro Montalbano. E De Martino è tornato - Silvia Toffanin ha debuttato su Canale 5 con “This is me” e si scontra con Montalbano su Rai 1. Segnala dilei.it

replica montalbano vince controAscolti, Montalbano in replica umilia Raoul Bova. Floris-Berlinguer, ecco chi ha vinto - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Replica Montalbano Vince Contro