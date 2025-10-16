La replica di Montalbano vince contro Silvia Toffanin e il suo This Is Me Tutti i dati

Il battage pubblicitario e i grandi ospiti non sono bastati a Silvia Toffanin e il suo “This Is Me”. Il programma di Canale 5 - in onda ieri 15 ottobre - ha intrattenuto solo 2.558.000 spettatori con il 18.7% di share. Zingaretti vince contro ToffaninUn dato decisamente a ribasso se si considera. 🔗 Leggi su Today.it

