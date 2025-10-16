La Regione Lazio vola negli Stati Uniti | focus sull’innovazione tecnologica

Cdn.ilfaroonline.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 16 ottobre 2025 – Si apre ufficialmente oggi la missione istituzionale della Regione Lazio negli Stati Uniti, in programma fino a domenica 19 ottobre. A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e dall’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile Renata Baldassarre. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle relazioni strategiche tra Italia e Stati Uniti, punta a consolidare i rapporti bilaterali nei settori dell’innovazione tecnologica, delle scienze della vita, del turismo e della sostenibilità ambientale, attraverso una fitta agenda di incontri istituzionali, economici e accademici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

regione lazio vola statiRegione Lazio: Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 da 10 milioni - L’iniziativa, rivolta alle piccole e medie imprese del territorio, mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese laziali, favorendo la loro partecipazione a Fiere Internaz ... msn.com scrive

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Segnala romatoday.it

Dalla Regione Lazio 10 milioni per le imprese che guardano all’estero - ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato presso WEGIL la nuova misura “Voucher Internazionalizzazione PMI 2026”, un intervento strategico da 10 milioni di euro nell’ambito del Programma FESR ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Lazio Vola Stati