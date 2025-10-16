La Regione Lazio vola negli Stati Uniti | focus sull’innovazione tecnologica
Washington, 16 ottobre 2025 – Si apre ufficialmente oggi la missione istituzionale della Regione Lazio negli Stati Uniti, in programma fino a domenica 19 ottobre. A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e dall’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile Renata Baldassarre. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle relazioni strategiche tra Italia e Stati Uniti, punta a consolidare i rapporti bilaterali nei settori dell’innovazione tecnologica, delle scienze della vita, del turismo e della sostenibilità ambientale, attraverso una fitta agenda di incontri istituzionali, economici e accademici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
