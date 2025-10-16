La Regina ha indossato un cappotto nero Fendi per l’udienza con Papa Leone XIV e abito verde bosco Prada per il colloquio con Giorgia Meloni
R egina del dresscode. Per il suo incontro privato con Papa Leone XIV, Rania di Giordania ha scelto un look impeccabile che ha coniugato sobrietà, rispetto del protocollo e gusto contemporaneo. La Regina e suo marito Abdullah II sono stati i primi reali accolti al Palazzo Apostolico per una visita privata con il Santo Padre. La coppia è stata ricevuta nel cortile di San Damaso, ha oltrepassato la seconda loggia e la sala Clementina, per poi essere accompagnata dalla Guardia Svizzera fino alla biblioteca dove si trovava il Pontefice. Rania di Giordania, i segreti beauty. guarda le foto Il capotto Fendi di Rania di Giordania. 🔗 Leggi su Iodonna.it
