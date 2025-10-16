LA RAI TRA I GRANDI PROGETTI PER BARBARA D’URSO E L’IRRITAZIONE DI MEDIASET
La Rai ha accolto a braccia aperte Barbara d’Urso, per decenni tra i volti più identitari delle reti Mediaset e ora rientrata dove iniziò la sua carriera. Il benvenuto ufficiale non poteva che fare rima con Ballando con le Stelle, l’iconico show del sabato sera di Milly Carlucci che fa rinascere carriere, lancia giovani volti e rilancia celebrità dello spettacolo. Barbara d’Urso, crollati salvo sorprese i muri e i veti che per due lunghissimi anni le hanno di fatto bloccato l’arrivo in Rai, eccezion fatta per le ospitate a Domenica In e Ballando, prova a ripartire. I vertici della Tv di Stato hanno per lei molte idee e progetti che riguardano principalmente Rai1, sia in prima serata che in daytime. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre rallentano le installazioni, in attesa del FerX, Regioni e comuni continuano ad autorizzare tanti grandi progetti eolici e fotovoltaici. Nel trimestre, secondo il calcolo della @Staffetta, sono arrivati permessi a costruire per 380 progetti e 2,6 GW di nuova ca - X Vai su X
Dalla comicità a Einstein, dai grandi progetti di innovazione alla sicurezza in rete: oltre 20 episodi per viaggiare nel mondo della tecnologia e del digitale, ascoltando le idee di chi sta progettando il futuro in tutte le sue sfaccettature - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso in Rai? “Prematuro parlarne ma ci sono dei progetti” - Più volte si è infatti vociferato di un suo approdo sulla tv di Stato, c’è anche chi ha ... Scrive dilei.it
Barbara D’Urso in Rai dopo l’addio a Mediaset?/ L’indiscrezione: “Alcuni progetti possono riguardarla…” - La Rai avrebbe aperto ad un suo coinvolgimento, intanto Milly Carlucci aumenta il pressing per Ballando con le Stelle Barbara D’Urso, i vertici Rai aprono ad un ... Lo riporta ilsussidiario.net
Barbara D’Urso in Rai, non si esclude l’ipotesi ai palinsesti: “Esistono progetti che potrebbero riguardarla” - Non è da escludere che Barbara D’Urso possa tornare in televisione con un programma targato Rai a partire dal 2026. Si legge su fanpage.it