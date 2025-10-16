La quota di morte di Israele ex capo Idf Haliva | Devono morire 50 palestinesi anche se sono bambini per ogni vittima israeliana
Le parole dell’ex generale sono ancora più esplicite quando aggiunge: “Il fatto che ci siano già 50.000 morti a Gaza è necessario e indispensabile per le generazioni future. Ok, avete umiliato, massacrato, ucciso, è tutto vero”. Haliva non parla di vendetta, ma di lasciare “un messaggio alle generaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
