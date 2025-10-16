La Promo Natale triplica | tre mesi di abbonamento TPL urbano a 20 euro
Dopo il successo degli scorsi anni l’amministrazione comunale, ha deciso di investire ulteriori risorse sulla cosiddetta Promo Natale, ovvero l’abbonamento ai mezzi pubblici a prezzi agevolati per il periodo natalizio.Quest’anno però, anziché un mese di abbonamento a 10 €, la promozione prevede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
