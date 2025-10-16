La Promessa anticipazioni spagnole | Curro sorprende Alonso sono tuo figlio!
Nuovi colpi di scena attendono i fans della soap spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Rete 4, vedremo una importante rivelazione che il giovane Curro de la Mata farà ad Alonso de Lujan. Il ragazzo confesserà al marchese di essere suo figlio: una notizia che rischierà di sconvolgere tutti. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa news: Jana si fida di Leocadia (e le rivela dettagli importanti). Leocadia de Figueroa riuscirà a conquistare sempre più la fiducia di Jana, tanto che la moglie di Manuel finirà per confidarle alcuni segreti sul suo passato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
