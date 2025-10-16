La Promessa anticipazioni 17 ottobre | Martina porta Jacobo alla tenuta Cruz umilia Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina si mostra determinata a vivere con Jacobo nel palazzo dei Luján, mentre Curro cerca di scoprire chi sia davvero il suo futuro sposo. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso esita davanti al prestito offerto dal capitano, consapevole del rischio, mentre Jana viene umiliata da Cruz e la servitù lotta con le difficoltà economiche del palazzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

