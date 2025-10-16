La premier Meloni | Landini mi definisce cortigiana? E' obnubilato dal rancore La replica del segretario della Cgil | Nessun insulto sessista

« Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una "cortigiana"». Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La premier Meloni: "Landini mi definisce cortigiana? E' obnubilato dal rancore". La replica del segretario della Cgil: "Nessun insulto sessista"

