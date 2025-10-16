La premier Meloni | Landini mi definisce cortigiana? E' obnubilato dal rancore La replica del segretario della Cgil | Nessun insulto sessista
« Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una "cortigiana"». Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Landini: "Meloni cortigiana di Trump". La premier: "La sinistra fa la morale sulle donne e poi insulta" - X Vai su X
Tg2. . #Mattarella al #MuseoperAlimentazioneeAgricoltura. "Carestia nonostante crescita risorse inversione di rotta incomprensibile". Presente alla cerimonia della #Fao la premier #Meloni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #16ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Landini definisce Giorgia Meloni "cortigiana di Trump", la premier replica: "Obnubilato dal rancore" - Il leader della Cgil Maurizio Landini ha definito la premier Gioriga Meloni «cortigiana di Trump», in tv. gazzettadiparma.it scrive
Landini a La7: "Meloni cortigiana di Trump". La premier non le manda a dire, replica di fuoco sui social. Il post su Facebook - "Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito", ha detto il segretario generale della Cgil ... Come scrive msn.com
Landini chiama Meloni “cortigiana di Trump”, lei risponde: “Mi dà della prostituta” - La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump" ... Secondo fanpage.it