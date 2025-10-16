La Premier Meloni alla Fao l' incontro con il Papa

Roma, 16 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'evento alla Fao dove Papa Leone sta tenendo il suo discorso in occasione degli ottanta anni dell'organizzazione. E' presente anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Prima dell'inizio dell'evento Meloni e Leone XIV si sono incontrati con stretta di mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

