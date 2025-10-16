La Premier Meloni alla Fao l' incontro con il Papa

Roma, 16 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'evento alla Fao dove Papa Leone sta tenendo il suo discorso in occasione degli ottanta anni dell'organizzazione. E' presente anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Prima dell'inizio dell'evento Meloni e Leone XIV si sono incontrati con stretta di mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Premier Meloni alla Fao, l'incontro con il Papa

Argomenti simili trattati di recente

Giorgia Meloni presidente della Repubblica è l’incubo della sinistra: l’ascesa della premier al Quirinale è possibile, nonostante la sua giovane età - X Vai su X

Tra la premier Meloni e Trump un rapporto stretto fatto di cuoricini e tattica. Lui le sponsorizza il libro e strizza l’occhio agli italoamericani per le elezioni di Midterm - facebook.com Vai su Facebook

Cerimonia 80 anni Fao, l'arrivo della premier Meloni - L'arrivo di Giorgia Meloni alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Scrive ilgiornale.it

Giornata mondiale dell'Alimentazione, il Papa, Mattarella e Meloni alla Fao - Quest'anno, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione che sarà celebrata il 16 ottobre coincide con l'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e ... Da ansa.it