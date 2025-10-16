La preistoria sotto il Ponte Sospeso Conclusi gli scavi archeologici
Un tuffo nel Pleistocene, un’era lontanissima da noi durante la quale anche la nostra montagna ha conosciuto uno sviluppo e tracce di vita a oggi inedite. Al momento solo piccoli indizi, ma tanto basta per continuare a indagare anche nel 2026. Qui Ponte Sospeso, a Mammiano, dove dall’1 al 12 settembre 2025 si è svolta la prima campagna di indagini archeologiche promossa dall’ Ecomuseo della Montagna Pistoiese, concessionario per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, e dal Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze. Un gruppo composto da laureati, laureandi e specialisti in archeologia preistorica, paleoantropologia e diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro delle Università di Firenze e Pisa, coordinati dal professor Luca Bachechi, e con il supporto logistico a cura di Associazione Culturale Valle Lune di San Marcello Pistoiese, hanno avuto il compito di verificare l’effettiva presenza di un antico paleosuolo, segnalato in precedenti ricognizioni, e di accertare l’effettiva consistenza del deposito antropico del sito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Avventura preistorica sotto la pioggia! Fai un salto nella preistoria anche sotto la pioggia con gli stivali Perletti Kids DINOSAURO (CHF 19.90)! Sono completamente impermeabili e dotati di un pratico bordo catarifrangente per la massima sicurezza. Perfetti p - facebook.com Vai su Facebook
La preistoria sotto il Ponte Sospeso. Conclusi gli scavi archeologici - A Mammiano si è svolta la prima campagna di indagini promossa dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Come scrive msn.com
Nuove scoperte preistoriche in montagna: conclusa la prima campagna di scavi archeologici sotto il Ponte sospeso - Dall’1 al 12 settembre si è svolta la prima campagna di indagini archeologiche nell’area sottostante il Ponte Sospeso, in località Mammiano, promossa dall’Ecomuseo della montagna pistoiese, concession ... Lo riporta valdinievoleoggi.it
Il video del ponte sospeso che in Cina si rompe improvvisamente, 5 morti tra le 29 persone cadute di sotto - Il ponte sospeso Xinhua è un’attrazione turistica dello Xinjiang, una regione della Cina nord- Si legge su blitzquotidiano.it