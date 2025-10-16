la preistoria sotto il ponte sospeso conclusi gli scavi archeologici

Un tuffo nel Pleistocene, un’era lontanissima da noi durante la quale anche la nostra montagna ha conosciuto uno sviluppo e tracce di vita a oggi inedite. Al momento solo piccoli indizi, ma tanto basta per continuare a indagare anche nel 2026. Qui Ponte Sospeso, a Mammiano, dove dall’1 al 12 settembre 2025 si è svolta la prima campagna di indagini archeologiche promossa dall’ Ecomuseo della Montagna Pistoiese, concessionario per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, e dal Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze. Un gruppo composto da laureati, laureandi e specialisti in archeologia preistorica, paleoantropologia e diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro delle Università di Firenze e Pisa, coordinati dal professor Luca Bachechi, e con il supporto logistico a cura di Associazione Culturale Valle Lune di San Marcello Pistoiese, hanno avuto il compito di verificare l’effettiva presenza di un antico paleosuolo, segnalato in precedenti ricognizioni, e di accertare l’effettiva consistenza del deposito antropico del sito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

