La portiera dell’auto si apre all’improvviso ciclista cade e batte la testa | grave donna di 55 anni

Milano, 16 ottobre 2025 – È in condizioni gravi una donna di 55 anni che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, in sella alla sua bicicletta è rimasta ferita nell'urto con un'auto in via Melchiorre Gioia a Milano e ha battuto violentemente la testa a terra. Da una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata colpita dalla portier a che il conducente di un'auto stava aprendo ed è caduta pesantemente a terra. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, che hanno portato la donna in ospedale. Sul posto per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti invece gli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

