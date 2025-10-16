La politica tra l’invio dei soldati italiani e la manovra

La situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono al centro della politica italiana, in aggiunta agli ultimi aggiustamenti alla manovra. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

