La pioggia non ferma il corteo pro Palestina di Napoli | Via il ministro israeliano da qui

Un migliaio di persone sotto la pioggia per la Palestina e contro la presenza di Gideon Sa'ar, ministro degli esteri di Israele, a Napoli per i Med Dialogues. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La pioggia non ferma il corteo pro Palestina di Napoli: "Via il ministro israeliano da qui" - Un migliaio di persone sotto la pioggia per la Palestina e contro la presenza di Gideon Sa'ar, ministro degli esteri di Israele, a Napoli per i Med Dialogues

Corteo a Roma, scontri tra Pro Pal e polizia a piazza Vittorio: pioggia di fermi. Bombe carta contro sede Casapound, minore colpito. Un ferito e 262 identificati - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino

Corteo a Roma, scontri tra Pro Pal e polizia a piazza Vittorio: 11 fermati. Bombe carta contro sede Casapound. Tra le forze dell'ordine 41 feriti - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania