La pioggia non ferma il corteo pro Palestina di Napoli | Via il ministro israeliano da qui

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un migliaio di persone sotto la pioggia per la Palestina e contro la presenza di Gideon Sa'ar, ministro degli esteri di Israele, a Napoli per i Med Dialogues. 🔗 Leggi su Fanpage.it

