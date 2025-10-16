La piazza coperta più grande d' Europa si è trasformata in una passerella
Una sfilata di moda e gioielli di marchi emergenti lombardi per valorizzare la bellezza senza barriere nella piazza coperta più grande d'Europa. Beyond Fashion – Oltre la moda, questo il nome dell'evento che si è svolto giovedì 16 ottobre a Palazzo Lombardia che ha visto la presenza di modelle e.
Presentazione del numero di Limes 9/2025 ? ` . Piazza coperta di Biblioteca Salaborsa. Piazza del Nettuno 3, Bologna
Lunedì 20 ottobre alle 18 in Piazza Coperta, Roberto Martorelli e Carlo Pelagalli presenteranno Certosa bianca e verde di Alessandro Cervellati (in riga, 2025). (per la descrizione del libro: https://www.inriga.it/prodotto/alessandro-cervellati-certosa-bianca-e-v
LA PIAZZA COPERTA PIU' GRANDE D'EUROPA DIVENTA PASSERELLA DELLA MODA, MODELLE CON DISABILITÀ SFILANO A PALAZZO LOMBARDIA - com) Milano, 16 ottobre 2025 – Una sfilata di moda e gioielli di marchi emergenti lombardi per valorizzare la bellezza senza barriere nella piazza coperta più grande d'Europa.
Chiesa di Santa Caterina. La grande piazza coperta - La Chiesa di Santa Caterina D'Alessandria è stata presentata alla città nei giorni scorsi dopo il restauro, tra le altre parti, del pavimento, ...
Piazza Grande a Locarno manifesta contro la violenza a Gaza - Decine e decine di foglietti, tutti con una macchia rossa coperta da un pezzo di garza, a simboleggiare il sangue dei morti in Palestina, e un messaggio: "Stop al genocidio".